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Вопросы модернизации системы образования обсудили мажилисмены с педагогами Астаны

9 февраля 2017, 15:40

Депутаты особо отметили решающее значение казахстанской системы образования в третьей модернизации страны.


Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Нур Отан» Джамиля Нурманбетова и Бакытжан Абдраим приняли участие в работе круглого стола по Посланию Президента, который прошел в Астане в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Главный вопрос в повестке заседания – «Образование – центральное звено в новой модели экономического роста».

«Мы, казахстанские педагоги, можем смело утверждать, что получили карт-бланш из рук самого Президента. Главному национальному богатству каждой страны – человеческому капиталу посвящен четвертый приоритет. Особо хочу подчеркнуть, что мысль о необходимости трансформации и модернизации системы образования красной нитью проходит через все приоритеты Послания», –сказала председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы Куляш Шамшидинова.

Д.Нурманбетова и Б.Абдраим особо отметили решающее значение казахстанской системы образования в третьей модернизации страны, приоритетную роль Интеллектуальных школ в создании цифрового Казахстана и внедрении трехъязычия, а также трансляции опыта на республиканском уровне.

«Сегодня страна заинтересована в подготовке совершенно новых, востребованных временем, профессий, появление которых мы не могли предположить даже десять лет назад. Соответственно уже сегодня наши школы ответственны за то, чтобы их выпускники получили достойное образование и завтра были конкурентоспособны на рынке труда», – подчеркнул Бакытжан Абдраим.

В работе круглого стола приняли участие ректоры вузов, ученые, директора школ, учителя, высказавшие конкретные предложения по модернизации отечественной системы образования.



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