Перераспределение полномочий между ветвями власти укрепит демократические принципы - Байкадамов

Перераспределение полномочий между ветвями власти укрепит демократические принципы. Так считает секретарь Кызылординского областного маслихата Наурызбай Байкадамов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам следует признать, что нельзя слишком разделять общие экономические реформы и политические реформы. Принцип «сначала экономика» доказал свою жизненность. Благодаря этому выросло благосостояние народа, стабилизировалась экономика. Не следует также забывать, что чем более закрыта власть, тем больше находится таких, кто готов нарушить нашу внутреннюю стабильность», - сказал Н.Байкадамов.

По его словам, настало время привести в соответствие с общественным развитием отношения между Президентом, Парламентом, Правительством и другими органами, сохраняя при этом президентскую систему правления. Н.Байкадамов отметил, что передача Президентом некоторых полномочий Правительству и Парламенту, в том числе полномочий по утверждению государственных программ Правительству, повысит ответственность Парламента и Правительства перед страной. Потому, что до сих пор сильная власть Президента одновременно увеличивала и нагрузку на него.

Президенту пришлось взять на себя ответственность и за некоторые неудачные реформы Правительства. По мнению Н.Байкадамова, кадровые изменения в Правительстве, прямое участие представительной власти в формировании новых органов управления даст возможность укрепления демократических принципов. Это, с другой стороны, даст импульс местной государственной власти и системе местного самоуправления, повысит роль маслихатов и органов местного самоуправления - основной формы народной власти. Перераспределение полномочий между ветвями власти проводится своевременно и важно для развития страны.

Мейрамбек Байгарин