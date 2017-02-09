Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 324,18, EURKZT_TOD = 347,01, RUBKZT_TOD = 5,4971, USDKZT_0_001 = +6,1095 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,5627 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 324,18 тенге за доллар США при объеме торгов 38 600 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 347,01 тенге за евро при объеме торгов 550 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4971 тенге за рубль при объеме торгов 40 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 323,96 тенге за доллар (-0,66 тенге), суммарный объем торгов - 78 100 тыс. USD (-25 900 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +6,1095 % годовых при объеме торгов 305 900 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,5627 % годовых при объеме торгов 1 059 600 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.