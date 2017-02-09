Наиболее странные причины задержек рейсов перечислили эксперты

В некоторых случаях о реальных причинах сбоя в расписании авиакомпании пассажиры узнавали лишь в суде.

Эксперты британской компании по взысканию компенсаций за задержку рейсов Flight Delays рассказали о странных причинах промедлений и отмен вылетов авиалайнеров , передает , передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.





Рейс британского лоукостера EasyJet из Ливерпуля в Малагу (Испания) был задержан потому, что один из пассажиров пролил апельсиновый сок на борту. Это вызвало короткое замыкание в энергосистеме самолета.





Вылет лайнера другой бюджетной авиакомпании Соединенного Королевства Jet2.com отменили из-за того, что самолет слишком долго простоял на солнце в аэропорту Миляс-Бодрум на юго-западе Турции.





Кроме того, сотрудники Flight Delays столкнулись со случаем, когда отправление лайнера задержали на пять часов из-за попавшей в него летучей мыши. Рейс из Ливерпуля в Мадрид отложили потому, что пилот, который должен был вести воздушное судно, пришел на работу пьяным.





Как отмечают во Flight Delays, в некоторых случаях о реальных причинах сбоя в расписании авиакомпании пассажиры узнавали лишь в суде, где рассматривался вопрос о компенсации.





В ноябре 2016 года пилота китайского перевозчика Lucky Air отстранили от работы после того, как он призвал пассажиров протестовать против задержки рейса.



