Мужская мода 21 века: родила царица в ночь не то сына, не то дочь
9 февраля 2017, 16:18
Остаться равнодушным к таким новшествам уж точно никто не смог.
В Сети набирает популярность новая коллекция испанского бренда Palomo Spain, которая была представлена на Неделе моды в Нью-Йорке, пишет Life.ru.
Дизайнеры одежды продемонстрировали, как должны одеваться мужчины следующими осенью и зимой. Объёмные платья в цветочек и с оборками, свадебные комплекты, включающие корсет и ботфорты, — в общем, остаться равнодушным к таким новшествам уж точно никто не смог.
Фото: © twitter.com/QueridasFashion
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843469-c6037fd2fb8c64c4ceef99042b4ac135
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...