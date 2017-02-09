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Мужская мода 21 века: родила царица в ночь не то сына, не то дочь

9 февраля 2017, 16:18

Остаться равнодушным к таким новшествам уж точно никто не смог.


В Сети набирает популярность новая коллекция испанского бренда Palomo Spain, которая была представлена на Неделе моды в Нью-Йорке, пишет Life.ru.

Дизайнеры одежды продемонстрировали, как должны одеваться мужчины следующими осенью и зимой. Объёмные платья в цветочек и с оборками, свадебные комплекты, включающие корсет и ботфорты, — в общем, остаться равнодушным к таким новшествам уж точно никто не смог.



Фото: © twitter.com/QueridasFashion

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