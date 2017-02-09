Мужская мода 21 века: родила царица в ночь не то сына, не то дочь

Остаться равнодушным к таким новшествам уж точно никто не смог.

В Сети набирает популярность новая коллекция испанского бренда Palomo Spain, которая была представлена на Неделе моды в Нью-Йорке , пишет , пишет Life.ru





Дизайнеры одежды продемонстрировали, как должны одеваться мужчины следующими осенью и зимой. Объёмные платья в цветочек и с оборками, свадебные комплекты, включающие корсет и ботфорты, — в общем, остаться равнодушным к таким новшествам уж точно никто не смог.







