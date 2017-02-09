Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили глава комитета Мажилиса и посол Китая
9 февраля 2017, 16:00
В январе этого года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между обеими странами.
Председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев встретился в парламенте с послом Китая в Казахстане Чжан Ханьхуэй, сообщает Zakon.kz.
Как отмечалось во время беседы, прошедший 2016 год был весьма продуктивным для казахстанско-китайских отношений. Собеседники выразили уверенность, что в наступившем 2017 году обе страны продолжат курс на развитие взаимовыгодного, плодотворного сотрудничества.
Стороны подчеркнули, что нынешний год является юбилейным для казахстанско-китайских отношений. В январе этого года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между обеими странами.
Поздравив китайскую сторону с этим знаменательным событием, председатель Комитета Мажилиса подчеркнул, что «Казахстан остается неизменен в своем стремлении сохранить и развивать крепкие дружеские отношения с Китаем».
По его словам, Казахстан продолжит развивать всестороннее стратегическое партнерство в будущем по всем направлениям.
В свою очередь посол Китая подчеркнул, что он разделяет взгляды парламентария по казахстанско-китайским отношениям. Он отметил, что Казахстан – надежный и важный стратегический партнер Китая. Между обеими странами урегулированы все вопросы, нет проблем, а только общие интересы, подчеркнул дипломат.
Выразив поддержку реформам и модернизации Казахстана, посол отметил, что стабильный, мирный и процветающий Казахстан важен для всего мира, в том числе и для Китая.
Посвященный перспективам расширения и двустороннего сотрудничества, разговор парламентария и дипломата затронул вопросы экономики, транзита грузов через Казахстан в Европу, совместных предприятий, поставок сельхозпродукции из Казахстана в Китай, науки и высоких технологий, сопряжения Экономического пояса «Шелковый путь» с программой «Нурлы жол».
«Экономическая ситуация в Казахстане характеризуется динамичным развитием, благоприятными условиями для инвестиций», - отметил посол Китая.
Особое значение в связи со всем этим, подчеркнули собеседники, приобретает межпарламентское сотрудничество. Стороны подтвердили необходимость поддержки дальнейшего активного диалога на разных уровнях, развития многосторонних контактов.
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