К концу 2017 года во всех райцентрах страны появится 4G-интернет - Абаев

Благодаря эффективному развитию отечественной телекоммуникационной инфраструктуры, Казахстан занимает 41 место в Рейтинге глобального индекса.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал о планах ведомства по охвату населения сетью цифровых технологий, передает Kazpravda.kz.

В частности, МИК РК планирует внедрить 4G-интернет в большинстве населенных пунктов республики.

«К концу 2017 года сетями 4G мы планируем охватить все районные центры. В развитии сетей связи имеется выгода как для населения, которое повсеместно получает качественные телекоммуникационные услуги, для операторов связи в виде увеличения абонентской базы, так и для государства в виде дополнительных источников пополнения бюджета», - комментирует Абаев.

По его словам, общее количество абонентов 3G и 4G достигло 14 млн. А количество интернет-пользователей в целом в 2016 году достигло 72,9%. Все это позволило Казахстану занять 41 место в Рейтинге глобального индекса конкурентоспособности.

«В республиканский бюджет поступило около 70 млрд тенге в виде платы сборов за использование радиочастотного спектра, - добавил он. - Вместе с тем, в целях снижения цифрового неравенства между городом и селом, министерство до 2020 года в рамках ГЧП будет реализован проект по покрытию волоконно-оптическими линиями более 1300 сел, в которых проживает более 2 млн человек. Данное направление было отмечено Главой государства в Послании, как одно из важнейших. В этой связи поручаю департаменту связи до 1 марта провести согласование концепции проекта с Министерством национальной экономики».

Холдингу «Зерде» поручено в 2017 году обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию 244 радиотелевизионных станций. Он подчеркнул, что к 2018 году цифровым эфирным вещанием должна быть охвачена большая часть страны.

«Спутниковое вещание охватывает 100% территории Казахстана. По итогам 2016 года количество пользователей цифрового спутникового телерадиовещания Otau TV превысило 1,2 млн абонентов. Также министерством реализуется проект по ведению цифрового эфирного вещания. На сегодняшний день им охвачено 2,4 млн человек. На данный момент по причине несогласованности действий Казтелерадио и затягивания процедур, мы существенно отстаем от графиков строительства - к 2018 году мы должны охватить 95% населения страны цифровым эфирным вещанием», - отметил министр.

Азамат Сыздыкбаев