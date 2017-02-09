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Новости за сегодня

Въезжающих в Китай иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев

 

Иностранцев обяжут при въезде в Китай делать отпечатки пальцев, сообщает lenta.ru.

Решение об этом приняло Министерство общественной безопасности (МОБ) после того, как новые правила утвердил Госсовет.

Проходить дактилоскопию должны будут все приезжие граждане других стран в возрасте от 14 до 70 лет, кроме тех, кто прибывает в КНР по дипломатическим паспортам, членов официальных делегаций и государственных служащих. Также исключения могут быть сделаны в ряде особых случаев, оговоренных двусторонними соглашениями.

Первый пункт по сбору отпечатков пальцев откроется 10 февраля в аэропорту города Шэньчжэнь (провинция Гуандун), а затем данная мера будет введена и на других пункты пересечения границы.

 

9 февраля 2017, 15:59
Источник, интернет-ресурс: Интернет-издание «Lenta.Ru»

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