Водителя цементовоза зажало в кабине после столкновения с ЗИЛом в Алматы

К счастью, обошлось без серьезных травм.

В Алматы по ул.Аршалы произошло столкновение двух грузовиков , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz













От удара кабину цементовоза деформировало и водитель оказался зажат внутри.









На место прибыло несколько бригад "скорых". Водитель КамАЗа получил травмы, но от госпитализации отказался.









Чуть позже на место ДТП приехал владелец КамАЗа, который активно препятствовал работе журналистов.





Улица Аршалы резким зигзагообразным поворотом переходит в улицу Жана арка. Водитель ЗИЛа, зная об этом, учитывая гололед, ехал аккуратно в северном направлении. Водитель КамАЗа более смело двигался во встречном направлении. И на повороте не справился с управлением. В итоге КамАЗ столкнулся с ЗИЛом, удар пришелся в бензобак. К счастью обошлось без возгорания.