Облившего мочой полицейского в Жезказгане амнистировали

Судья Марат Бекжанов принял решение освободить Елубаева от отбывания наказания, поскольку преступления по четырем статьям Уголовного кодекса, по которым он признан виновным, не являются по своему составу тяжкими. «Согласно статье 2 Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан», лица, совершившие преступления небольшой тяжести, освобождаются от наказания», - сообщили в пресс-службе Жезказганского городского суда.

Между тем, потерпевший Толеген Игибеков, ставший теперь уже бывшим полицейским, не согласен, что автовладелец, плеснувший в него анализы с мочой в здании наркодиспансера в знак несогласия с задержанием, освобожден от наказания.





«Мне дали пять лет колонии только за то, что ударил ладонью по голове автовладельца. Только после резонанса в средствах массовой информации и после выступления министра внутренних дел мне заменили реальное лишение свободы на условное. А Елубаеву за шесть эпизодов по четырем статьям Уголовного кодекса - 378 «оскорбление представителя власти», 379 «неповиновение представителю власти», 380 «применение насилия в отношении представителя власти», 293 «хулиганство» дали всего два года ограничения свободы», - возмутился Толеген Игибеков.



