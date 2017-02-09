Облившего мочой полицейского в Жезказгане амнистировали
9 февраля 2017, 16:16
Потерпевший, ставший теперь уже бывшим полицейским, не согласен с тем что Кайрат Елубаев освобожден от наказания.
По резонансному уголовному делу о нападении на дорожно-патрульного полицейского, находившемуся на личном контроле министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, осужденный автовладелец освобожден от исполнения приговора, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Материал службы пробации департамента Комитета уголовно-исполнительной системы рассмотрен и по нему вынесено постановление об освобождении осужденного Кайрата Елубаева от исполнения приговора и отбывания наказания в виде двух лет ограничения свободы и выплаты штрафа в размере 200 МРП», - сообщили в пресс-службе Жезказганского городского суда.
Судья Марат Бекжанов принял решение освободить Елубаева от отбывания наказания, поскольку преступления по четырем статьям Уголовного кодекса, по которым он признан виновным, не являются по своему составу тяжкими. «Согласно статье 2 Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан», лица, совершившие преступления небольшой тяжести, освобождаются от наказания», - сообщили в пресс-службе Жезказганского городского суда.
Между тем, потерпевший Толеген Игибеков, ставший теперь уже бывшим полицейским, не согласен, что автовладелец, плеснувший в него анализы с мочой в здании наркодиспансера в знак несогласия с задержанием, освобожден от наказания.
«Мне дали пять лет колонии только за то, что ударил ладонью по голове автовладельца. Только после резонанса в средствах массовой информации и после выступления министра внутренних дел мне заменили реальное лишение свободы на условное. А Елубаеву за шесть эпизодов по четырем статьям Уголовного кодекса - 378 «оскорбление представителя власти», 379 «неповиновение представителю власти», 380 «применение насилия в отношении представителя власти», 293 «хулиганство» дали всего два года ограничения свободы», - возмутился Толеген Игибеков.
Напомним, в ночь со 2 на 3 декабря 2015 года полицейский роты дорожно-патрульной полиции УВД Жезказгана Толеген Игибеков обратил внимание на автомобиль «Хундай аксент», который беспричинно, несмотря на свободную от других машин трассу, перестраивался с одной полосы на другую. Младший сержант подал знак водителю, чтобы он остановился, но тот последовал дальше. Он тут же сообщил о факте неподчинения в дежурную часть УВД Жезказгана, после чего с коллегой на служебном транспорте стал преследовать нарушителя.
Толеген Игибеков с напарником догнали водителя при въезде в село Кенгир и попросили выйти и показать документы. Но 30-летний водитель Кайрат Елубаев заблокировал все двери, спустил окно на 10 сантиметров и вел диалог через оконный проем. Прибывший в качестве дополнительной помощи экипаж дорожно-патрульной полиции убедил автовладельца выйти. Однако он отказался ехать в наркодиспансер, в связи с чем полицейским пришлось, согласно инструкции, посадить его в спецмашину силой. В салоне транспорта водитель пнул младшего сержанта Игибекова в спину, затем дернул за куртку и порвал шеврон (нашивку на рукаве форменной спецодежды). Его напарник откинул автовладельца назад на сиденье. Тогда нетрезвый мужчина пнул сиденье, на котором сидел напарник. Сначала алкотестер, а затем экспертиза крови показали среднюю степень опьянения. Усомнившись в выводах, водитель решил сдать мочу. Выйдя из туалета, мужчина плеснул мочу в полицейского Игибекова. Не сдержавшись, младший сержант нанес ему оплеуху.
Автор: Айжан Алданышева
Фото с сайта Dnepr.info
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