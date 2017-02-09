Молодой житель Актау через суд добился выплаты алиментов от отца

Необходимость судиться с родным отцом, у которого теперь есть другая семья, у юноши возникла из-за того, что не хватало денег на оплату обучения в вузе.





В соответствии с пунктом 2 статьи 138 Закона Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье" от 26 декабря 2011 года в случае, если родители добровольно не предоставляют средства на содержание своим несовершеннолетним детям, а также совершеннолетним детям, обучающимся в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего образования по очной форме обучения в возрасте до 21 года, эти средства взыскиваются в судебном порядке.





Судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований.



