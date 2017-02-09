По тюремному населению Казахстан занимает 48 место наряду с Австралией и Канадой

Наша страна занимает 48 место по общему тюремному населению, находясь в одной пятерке с Австралией и Канадой. Об этом заявил Региональный директор Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии Азамат Шамбилов, сообщает Zakon.kz.

По словам Азамата Шамбилова, общемировой рейтинг тюремного населения формируется ежегодно, отражая ситуацию с правами человека в закрытых учреждения и одновременно свидетельствуя о развитии правовых механизмов.

- На сегодняшний день Казахстан занимает 48 место по общему тюремному населению и находится в одной пятерке с такими странами как Австралия и Канада, а также сменил 6 пунктов, заняв 68 место по индексу с показателем 202 осужденных на 100 тысяч населения страны, - отметил он. - В данном рейтинге принимает участие свыше 200 стран мира, где лидирующие позиции по самому большому тюремному населению все еще занимают США, Россия и Китай. Замыкает список десятка стран, таких как Лихтенштейн, Конго, Гвинея, где количество осужденных менее 30 человек на 100 тысяч населения.

В целом за годы независимости Казахстан в общемировом рейтинге тюремного населения сместился с 3 места на 46, и в прошлом году по данному показателю находился между Канадой и Австралией. А по индексу соотношения к общему населению страны занял 62 отметку с показателем 221 осужденный на 100 тысяч населения, разделяя позицию между Молдовой и Сингапуром.

К снижению тюремного населения страны в Казахстане приводят развитие службы пробации, применение гуманных актов и в целом политика гуманизации уголовного законодательства.

Напомним, в 2013 году Казахстан заявил о необходимости принятия решительных программных мер, проведения реформирования карательной судебной практики, усиления института примирения и развития альтернативных мер наказания, не связанных с лишением свободы.

К слову, в начале и середине девяностых годов наша страна находилась в тройке мировых лидеров по тюремному индексу наряду с такими странами как США и Россия. Если в 1990 году численность тюремного населения составляла у нас 55 380 человек, то в 1995 году уже было 85 448.

Торгын Нурсеитова