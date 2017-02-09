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В Алматы Mercedes кубарем улетел через разделительную аллею

9 февраля 2017, 16:40

Обошлось без серьезных травм.


В Алматы на пр.Рыскулова произошло ДТП с перевертышем, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобили Mercedes Е-класса и Nissan Micra двигались по пр.Рыскулова в восточном направлении. Не доезжая ул.Момышулы Mercedes врезался сзади в Nissan, после чего руль немецкой иномарки был вывернут резко вправо и она наскочила на бордюр. Машина подскочила на бордюре и кувырком полетела через разделительную аллею, смяв несколько деревьев. Полет Mercedes был завершен на соседней дороге, где он лег на крышу.



Водитель Mercedes преклонного возраста находился либо в шоковом состоянии, либо был пьян, так как вел себя не совсем адекватно, и пытался кинуть снежком в работавших на месте ДТП операторов. Рядом с ним была женщина, которая представилась его женой и утверждала, что за рулем была она.



В каком состоянии находился водитель Mercedes выяснит экспертиза. Кто был за рулем, установят криминалисты. Водителя и его супругу осмотрели прибывшие медики, госпитализация не потребовалась. В Nissan Micra пострадал пассажир.




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