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СМИ: Взрыв прогремел на АЭС во Франции

9 февраля 2017, 16:50

Несколько человек пострадали, на место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики.


Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает РИА Новости со ссылкой на газету Ouest France.

Несколько человек пострадали, на место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики.

Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты. Взрыв произошел около 10.00 местного времени (12.00 мск).

Предварительная информация указывает, что взрыв произошел в результате короткого замыкания. "Первое, что нужно отметить, — нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание", — сообщил представитель местных властей.


Фото: AFP 2017/ Eric Feferberg

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