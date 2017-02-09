СМИ: Взрыв прогремел на АЭС во Франции

Несколько человек пострадали, на место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики.

Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет , передает , передает РИА Новости со ссылкой на газету Ouest France.





Несколько человек пострадали, на место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики.





Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты. Взрыв произошел около 10.00 местного времени (12.00 мск).





Предварительная информация указывает, что взрыв произошел в результате короткого замыкания. "Первое, что нужно отметить, — нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание", — сообщил представитель местных властей.





