СМИ: Взрыв прогремел на АЭС во Франции
9 февраля 2017, 16:50
Несколько человек пострадали, на место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики.
Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает РИА Новости со ссылкой на газету Ouest France.
Несколько человек пострадали, на место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики.
Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты. Взрыв произошел около 10.00 местного времени (12.00 мск).
Предварительная информация указывает, что взрыв произошел в результате короткого замыкания. "Первое, что нужно отметить, — нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание", — сообщил представитель местных властей.
Explosion à la centrale nucléaire de #Flamanville : des blessés | via @ouestfrancehttps://t.co/AQu14cJD2epic.twitter.com/wocfpLtnr8— FX Lefranc (@fx_lefranc) 9 февраля 2017 г.
Фото: AFP 2017/ Eric Feferberg
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