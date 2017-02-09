У ФК "Актобе" появится официальный маскот - Тентек

Футбольный клуб «Актобе» представил нового маскота, талисмана команды назвали - Тентек , сообщает , сообщает Zakon.kz





"С 2006 года со дня его рождения он жил в наших сердцах и в нашем подсознание. Каждый матч, каждый гол, каждую эмоцию он проживал со всей «красно-белой» армией фанатов «Актобе». Взрослел, развивался и рос. И сейчас, пришло его время. Тентек – готов к новым свершениям. Теперь уже вместе со всеми болельщиками, рука об руку, сердцем к сердцу готов «взорвать» всю ауру «Центрального».





Тентек - олицетворение 13 сектора. Тентек-это 13 сектор, 13 сектор – это Тентек. Он поднимал на уши все города Казахстана, заставлял капитулировать стадионы противников, побеждал каждого. Тем самым, заставил всю страну себя уважать, воспринимать и ценить. Сегодня трудно представить ФК «Актобе» без него…





Тентек - есть уверенность, полюбится всем, кто искренне переживает за «Актобе». Жизнерадостный, обаятельный и уверенный в себе мальчишка не может не влюблять. Он обязательно станет настоящим героем «Кобыланды батыра». Талисман клуба будет вдохновлять команду, вовлекать широкие массы в футбол, приглашать всех на трибуны «Центрального» за яркими и позитивными эмоциями", - говорится в сообщении опубликованном на сайте клуба.









Справка:

Прозвище: Тентек – проказник

Родился: август 2006 год (11 лет)

Гражданство: Казахстан, Актобе Отбасы

Клуб: «Актобе»

Игровой номер: 50





Позиция: Правильная. Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант и харизма Тентека практически всегда приносит его команде победы.





Основные черты характера: Обаятелен, уверен в себе, общителен, пользуется ошеломительной популярностью у женского пола. При этом неизменно ставит во главу – доброту. Всегда мечтает о великих свершениях. С ним невероятно весело, он – душа компании и знает, как рассмешить окружающих.



