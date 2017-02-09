В целях безопасности Эйфелеву башню окружат стеклянной стеной

Стоимость заграждения, высота которого будет 2,5 метра, составит около 20 миллионов евро.

Самую главную достопримечательность Парижа — Эйфелеву башню — окружат стеклянной стеной из соображений безопасности , передает , передает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.





Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы. В год памятник принимает около 7 миллионов посетителей, причем 75% из них приезжают из-за рубежа.





Ранее, в преддверии чемпионата Европы по футболу 2016 года, вокруг башни были установлены металлические заграждения и пункты досмотра. Ожидается, что на смену неприглядным зеленым барьерам уже осенью придет пуленепробиваемая стеклянная стена.





Стоимость заграждения, высота которого будет 2,5 метра, составит, по данным газеты, 20 миллионов евро.





По словам заместителя мэра Парижа Жан-Франсуа Мартена, "все работы по усилению безопасности Эйфелевой башни будут вестись в сотрудничестве с архитекторами, чтобы как можно лучше вписать стену в окружающий ландшафт".



