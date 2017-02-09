За время реализации программы «ДКЗ 2020» мерами государственной поддержки было охвачено 800 тысяч человек

Об этом сегодня на брифинге в МТСЗН РК на тему «Об итогах реализации программы «Дорожная карта занятости 2020» и о новой Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

В начале своего выступления он напомнил, что в 2016 году по поручению Главы государства разработана новая Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в связи с чем завершена реализация программы «Дорожная карта занятости 2020» (далее - «ДКЗ 2020»).

«За время реализации программы «ДКЗ 2020», с 2011 по 2016 годы, меры государственной поддержки оказаны порядка 800 тыс. человек», - сообщил Б. Нурымбетов.

Вице-министр отметил, что в рамках первого направления программы (обеспечение занятости населения за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства) реализовано 10,5 тыс. проектов, на которые было трудоустроено 103,8 тыс. человек.

По второму направлению (создание рабочих мест через развитие предпринимательства и опорных сел) прошли обучение основам предпринимательства и получили микрокредиты более 44,8 тыс. казахстанцев, из них более 29,9 тыс. человек впервые открыли собственное дело. В результате чего дополнительно было трудоустроено еще 42 тыс. человек.

В рамках третьего направления (содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя) после прохождения профобучения были трудоустроены 110 тыс. казахстанцев.

Свыше 111 тыс. человек были привлечены на социальные рабочие места, из них 77,6 тыс. впоследствии трудоустроились на постоянную работу. На молодежную практику были направлены 91 тыс. молодых граждан, из них смогли трудоустроиться 57,4 тыс. человек.

Также по третьему направлению из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом было переселено 19,3 тыс. человек, из них почти 7 тыс. было трудоустроено.

При этом на имеющиеся в базе вакансий свободные рабочие места были трудоустроены более 344,6 тыс. человек.

Реализация «ДКЗ 2020» позволила удержать безработицу в Казахстане на уровне 5%.