Б.Сапарбаев: Посредников между фармкомпаниями и аптеками быть не должно

В соответствии с поручением Президента Нурсултана Назарбаева, проблемы, которые касаются оказания качественных фармацевтических услуг населению, мониторинга цен на лекарственные средства были обсуждены на совещании в акимате Актюбинской области под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева, передает пресс-служба акима области.

В совещании приняли участие представители компаний, занимающихся оптовой и розничной реализацией лекарственных средств, ветеранских организаций, руководители управлений.

Реализацией лекарственных препаратов в регионе занимаются 455 медицинских учреждений. В целях стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в 2016 году между Министерством здравоохранения и социального развития и сообществами в сфере фармацевтики был подписан меморандум о сотрудничестве, согласно которому на постоянной основе проводится мониторинг цен на 106 лекарственных средств.

Для лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на стационарном и стационарозамещающем уровнях на 2017 год будет закуплено 719 наименований лекарственных средств и 285 наименований изделий медицинского назначения. 54 государственными, 3 частными и 4 ведомственными медицинскими организациями заключены договоры на поставку ЛС и ИМН с ТОО «СК-Фармация». Тендер на закуп необходимых лекарств был проведен в конце прошлого года и поставка была начата уже в январе.

- С целью обеспечения доступности лекарственной помощи сельскому населению в поликлиниках и врачебных амбулаториях открыто 162 аптек, из них 132 в селах. Обучено и аттестовано 203 медицинских работника с правом доступа к реализации лекарств, что позволило жителям отдаленных сел получать лекарства, не выезжая в районный центр или город. В текущем году планируется наладить эту работу при объектах первичной медико-санитарной помощи в 87 отдаленных селах, - сообщил руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев.

За счет средств местного бюджета производится бесплатное обеспечение 65 наименованиями ЛС по 30 группам заболеваний, в том числе ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним, на эти цели выделено 145 млн. тенге.

Председатели ветеранских организаций, присутствовавшие на совещании, подняли вопрос, связанный с высокими ценами на препараты, дислокацией аптек.

По их словам на одной улице могут располагаться несколько аптек, в другом - ни одной, в связи с чем попросили учитывать данный фактор при выдаче разрешений на открытие аптечной сети.

- Самое главное принять все меры по своевременному и стопроцентному обеспечению лекарственными средствами, а также недопущению роста цен на них. В текущем году у нас нет проблем с лекарственными средствами. Другой немаловажный вопрос касается их стоимости. В связи с чем необходимо в короткие сроки создать рабочую группу, привлечь ветеранов, депутатов маслихата, партию «Нур Отан», в течение месяца необходимо сделать экономический анализ по ценообразованию. Никаких посредников быть не должно! - поручил Бердыбек Сапарбаев.

Аким области также обратил внимание присутствующих на вопросы подготовки квалифицированных кадров, открытия социальных аптек.