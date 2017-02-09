Дело о «плавающем Лексусе» в Костанае завершено
9 февраля 2017, 17:18
А. Мукимбеков и К. Мензарипов лишены прав и заплатят штраф.
Специализированный административный суд города Костанай завершил рассмотрение административного дела, получившего в народе название «плавающий Лексус» в отношении 33-летнего Алмаса Мукимбекова и 35-летнего Кайыржана Мензарипова по ст.608 ч.3 КРКоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), сообщает Alau.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.
По материалам дела, 9 ноября 2016 года, около двух часов ночи, в г. Костанай по ул. Арыстанбекова возле Академии МВД А.Мукимбеков со своим другом К.Мензариповым, находясь в салоне автомобиля марки Lexus в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрали скорость движения. Водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в траншею глубиной более трех метров.
В ходе судебного заседания было достоверно установлено, что за рулем в момент ДТП находился Мензарипов, что подтверждено свидетельскими показаниями.
Поскольку водителем был не Мукимбеков, суд переквалифицировал его действия с части 3 ст. 608 КРКоАП на часть 1 ст. 608 КРКоАП.
Постановлением суда оба признаны виновными. Суд привлек Мукимбекова к административной ответственности, подвергнув взысканию в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Второй участник ДТП Мензарипов подвергнут административному взысканию по ст.608 ч.3 КРКоАП в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.
Постановления суда в отношении каждого из правонарушителей не вступили в законную силу.
Дело о «плавающем» Лексусе прогремело на всю Костанайскую область. В 5 микрорайоне дорогостоящий автомобиль ночью 9 ноября 2016 года влетел в яму с водой. В этом месте ТОО «Мега» проводились ремонтные работы. Тогда никто не пострадал. Водителю удалось выбраться. «Лексус» ушёл под воду полностью.
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