Дело о «плавающем Лексусе» в Костанае завершено

А. Мукимбеков и К. Мензарипов лишены прав и заплатят штраф.

Специализированный административный суд города Костанай завершил рассмотрение административного дела, получившего в народе название «плавающий Лексус» в отношении 33-летнего Алмаса Мукимбекова и 35-летнего Кайыржана Мензарипова по ст.608 ч.3 КРКоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), сообщает сообщает Alau.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.





По материалам дела, 9 ноября 2016 года, около двух часов ночи, в г. Костанай по ул. Арыстанбекова возле Академии МВД А.Мукимбеков со своим другом К.Мензариповым, находясь в салоне автомобиля марки Lexus в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрали скорость движения. Водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в траншею глубиной более трех метров.





В ходе судебного заседания было достоверно установлено, что за рулем в момент ДТП находился Мензарипов, что подтверждено свидетельскими показаниями.





Поскольку водителем был не Мукимбеков, суд переквалифицировал его действия с части 3 ст. 608 КРКоАП на часть 1 ст. 608 КРКоАП.





Постановлением суда оба признаны виновными. Суд привлек Мукимбекова к административной ответственности, подвергнув взысканию в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года.





Второй участник ДТП Мензарипов подвергнут административному взысканию по ст.608 ч.3 КРКоАП в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.





Постановления суда в отношении каждого из правонарушителей не вступили в законную силу.



