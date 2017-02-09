Сборная Казахстана сохранил место в топ-100 сильнейших сборных мира в рейтинге FIFA

Сборная Казахстан поднялась на две строчки рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает сообщает Zakon.kz , со ссылкой на пресс-службу ФИФА.





В настоящее время отечественная сборная с 352 очками занимает 96 место рейтинга.





В первой топ-десятке сборных команд не произошло глобальных перестановок. Ранее занимающая седьмое место французская сборная, переместилась на ступень выше, поменявшись местами с национальной сборной Колумбии.





В рейтинге ФИФА учитываются результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Ожидается, что существенные изменения в рейтинге начнутся после возобновления отборочных матчей к чемпионату мира-2018.



