Сборная Казахстана сохранил место в топ-100 сильнейших сборных мира в рейтинге FIFA
9 февраля 2017, 17:19
Опубликован обновленный рейтинг лучших футбольных сборных мира.
Сборная Казахстан поднялась на две строчки рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
В настоящее время отечественная сборная с 352 очками занимает 96 место рейтинга.
В первой топ-десятке сборных команд не произошло глобальных перестановок. Ранее занимающая седьмое место французская сборная, переместилась на ступень выше, поменявшись местами с национальной сборной Колумбии.
В рейтинге ФИФА учитываются результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Ожидается, что существенные изменения в рейтинге начнутся после возобновления отборочных матчей к чемпионату мира-2018.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com