Сборная Казахстана сохранил место в топ-100 сильнейших сборных мира в рейтинге FIFA

9 февраля 2017, 17:19

Опубликован обновленный рейтинг лучших футбольных сборных мира.


Сборная Казахстан поднялась на две строчки рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

В настоящее время отечественная сборная с 352 очками занимает 96 место рейтинга.

В первой топ-десятке сборных команд не произошло глобальных перестановок. Ранее занимающая седьмое место французская сборная, переместилась на ступень выше, поменявшись местами с национальной сборной Колумбии.

В рейтинге ФИФА учитываются результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Ожидается, что существенные изменения в рейтинге начнутся после возобновления отборочных матчей к чемпионату мира-2018.


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