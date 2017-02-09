В Атырауской области горит общежитие нефтяников
9 февраля 2017, 17:28
Вызов поступил в 11:47, но до настоящего время возгорание не ликвидировано.
Пожар вспыхнул в общежития 6/12 в вахтовом посёлке нефтяников города Кульсары. Его пытаются потушить собственные службы пожаротушения ТОО «Тенгизшевройл», сообщает Zakon.kz.
«Пожар произошел в двухэтажном общежитии вахтового поселка в 3 микрорайоне города Кульсары Жылыойского района Атырауской области. Площадь возгорания составляет 960 квадратных метров. На место происшествия прибыло 3 единицы техники и 12 человек личного состава собственной службы пожаротушения ТОО «Тенгизшевройл». В настоящее время возгорание полностью не ликвидировано. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Дополнительная информация о причинах пожара и сумме ущерба будет сообщена позже», - сообщили в пресс-службе ДЧС области
Фото и видео instagram.com/zello_atyrau
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