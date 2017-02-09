Побил мировой рекорд: Федор Конюхов пролетел на аэростате 51 час

о время полета аэростат двигался на высоте от 190 до 300 метров, скорость зависела от ветра — от 10 до 40 километров в час.

Экспедиция знаменитого путешественника Федора Конюхова в четверг побила мировой рекорд по продолжительности полета на аэростате – момент, когда воздушный шар достиг своей цели и продержался в воздухе 51 час, преодолев около тысячи километров, настиг путешественников в Саратовской области , пишет , пишет РИА Новости





Конюхов вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло отправились в путешествие на самом большом аэростате, сделанном в России, с намерением установить мировой рекорд по беспосадочному полету на тепловом аэростате. Старт экспедиции был дан около 9.00 утра вторника с аэродрома Южный в Рыбинске. Задача путешественников была продержаться в воздухе дольше 51 часа.





Во время полета аэростат двигался на высоте от 190 до 300 метров, скорость зависела от ветра — от 10 до 40 километров в час.

В пути путешественники провели две ночи. Как сообщается на официальном сайте Конюхова, по словам путешественников, вторая ночь была сложная. "Произошло обледенение оболочки шара — это повлияло на его вес и, соответственно, увеличился расход топлива", — говорится в сообщении. Последние часы экспедиции осложнились снегопадом.





Согласно информации на сайте, посвященном этому полету, где можно отслеживать маршрут аэростата, в 12.12 мск аэростат находился в воздухе 51 час 9 минут, и именно по их истечении был установлен новый мировой рекорд. Как раз в это время аэростат находился на территории Саратовской области, примерно в 150 километрах от границы с Казахстаном.





Текущий мировой рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате — 50 часов 38 минут — установили японские пилоты Мичио Канда и Хиразуки Такезава 1 февраля 1997 года. Экипаж взлетел в Канаде и приземлился в США. Полет проходил на оболочке Cameron Balloons N-210. Японцам впервые в истории тепловых аэростатов удалось продержаться в воздухе более 50 часов.



