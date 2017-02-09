В соответствии с подпунктом 1-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» утвержден технический регламент «Общие требования к телекоммуникационному оборудованию по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения служебной информации об абонентах».

В частности, требования настоящего технического регламента распространяются на телекоммуникационное оборудование, классифицируемое согласно единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в товарной позиции 8517 группы 85, в субпозиции аппаратуры для передачи или приема голоса, изображения или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, следующих видов:

1) коммутационное оборудование сетей фиксированной телефонной связи;

2) коммутационное оборудование сетей сотовой, спутниковой и другой подвижной телефонной связи;

3) коммутационное оборудование сетей передачи данных фиксированной связи, обеспечивающих доступ в Интернет;

4) коммутационное оборудование сетей передачи данных сотовой, спутниковой и другой подвижной связи, обеспечивающих доступ в Интернет.

Коммутационное оборудование, указанное в пункте 2 (далее - коммутационное оборудование), идентифицируется по функциональному назначению для коммутации и передачи сигналов согласно проектной, договорной, технической документации и (или) маркировке.

Коммутационное оборудование не предназначено для обработки, хранения, использования информации, содержащей государственные секреты.

Критерием идентификации коммутационного оборудования по функциональному назначению является коммутация электромагнитных или оптических сигналов при осуществлении соединений абонентов для передачи телефонных, голосовых, документальных, текстовых, графических, аудио и видео сообщений.

Также опасными факторами (рисками) коммутационного оборудования, отрицательно влияющими на проведение ОРМ и сбор и хранение СИА, являются:

1) ограничение или отсутствие технических возможностей проведения ОРМ, сбора и хранения СИА;

2) несанкционированный доступ к средствам проведения ОРМ и средствам сбора и хранения СИА;

3) использование средств проведения ОРМ и средств сбора и хранения СИА в преступных и противоправных целях.

Приказ вводится в действие по истечении двенадцати месяцев со дня его первого официального опубликования.