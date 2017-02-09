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Крупное древнее кладбище возрастом 2,2 тысячи лет обнаружили в Китае

9 февраля 2017, 17:44

В одной из могил были найдены бамбуковые корзины с хорошо сохранившимся зерном и нитями бисера.


Крупное древнее кладбище, возраст которого составляет более 2,2 тысячи лет, обнаружено в провинции Сычуань в Китае, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Кладбище было обнаружено на месте раскопок в деревне Фэйху уезда Пуцзян. Его площадь составляет 10 тысяч квадратных метров и насчитывает 60 могил, которые располагаются в четыре ряда. В них обнаружены гробы в форме лодки. Длина гробов составляет от 4 до 7 метров, они изготовлены из редкой породы дерева наньму.

В ходе раскопок также были обнаружены более 300 погребальных изделий из глины, железа, бронзы, бамбука. Археологи нашли оружие и монеты. В одной из могил были найдены бамбуковые корзины с хорошо сохранившимся зерном и нитями бисера.

По данным археологов, кладбище относится ко времени эпохи Воюющих царств (475-221 годы до нашей эры) и династии Цинь (221-206 годы до нашей эры).

Фото: Fotolia/ Sebastian Corneanu

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