Крупное древнее кладбище возрастом 2,2 тысячи лет обнаружили в Китае

В одной из могил были найдены бамбуковые корзины с хорошо сохранившимся зерном и нитями бисера.

Крупное древнее кладбище, возраст которого составляет более 2,2 тысячи лет, обнаружено в провинции Сычуань в Китае , передает , передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.





Кладбище было обнаружено на месте раскопок в деревне Фэйху уезда Пуцзян. Его площадь составляет 10 тысяч квадратных метров и насчитывает 60 могил, которые располагаются в четыре ряда. В них обнаружены гробы в форме лодки. Длина гробов составляет от 4 до 7 метров, они изготовлены из редкой породы дерева наньму.





В ходе раскопок также были обнаружены более 300 погребальных изделий из глины, железа, бронзы, бамбука. Археологи нашли оружие и монеты. В одной из могил были найдены бамбуковые корзины с хорошо сохранившимся зерном и нитями бисера.





По данным археологов, кладбище относится ко времени эпохи Воюющих царств (475-221 годы до нашей эры) и династии Цинь (221-206 годы до нашей эры).



