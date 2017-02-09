В 2017 году более 21 тысячи безработных и самозанятых молодых казахстанцев смогут бесплатно обучиться рабочим специальностям

Об этом сегодня на брифинге в МТСЗН РК на тему «Об итогах реализации программы «Дорожная карта занятости 2020» и о новой Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

В начале своего выступления он отметил, что новой Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства (далее - программа) предусмотрено: массовое обучение и привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства, создание условий для массового предпринимательства, развитие рынка труда через содействие в трудоустройстве и поддержку трудовой мобильности.

«В рамках первого направления программы будет организовано бесплатное профтехобразование на базе колледжей со сроком обучения до 2,5 лет, прежде всего для молодежи, которая после окончания школы не поступила в учебные заведения. В этом году планируется охватить техническим и профессиональным образованием более 21 тыс. молодых казахстанцев. Кроме этого, на базе колледжей, учебных центров НПП «Атамекен» и учебных центров предприятий будут проводиться краткосрочные курсы профессионального обучения (от 1 до 6 месяцев). Таким обучением в этом году будет охвачено 26 тыс. человек», - сообщил вице-министр.

По второму направлению программы будут созданы условия для стимулирования и развития массового предпринимательства как на селе, так и в городах.

«Кредиты будут предоставляться в размере до 18 млн. тенге, со сроком погашения до 7-и лет и сохранением годовой ставки за кредит на уровне 6%. Еще одной новой мерой, направленной на расширение доступности кредитов, является введение механизма гарантирования кредитов: до 85% для начинающих предпринимателей и до 50% для действующих. Микрокредитование на селе и в малых городах будет осуществляться через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства с привлечением микрофинансовых организаций. Микрокредитование в городах будет осуществляться через банки второго уровня и микрофинансовые организации, на тех же условиях что и на селе. В этом году планируется выдать микрокредиты более 10 тыс. человек», - пояснил Биржан Нурымбетов.

Обучение основам предпринимательства будет проводиться через НПП «Бастау - Бизнес», с привлечением специальных тренеров и состоявшихся успешных бизнесменов и практиков. В этом году обучением планируется охватить 15 тыс. человек.

Третье направление предусматривает усиление адресной поддержки в трудоустройстве отдельных категорий граждан, повышение мобильности трудовых ресурсов и развитие инфраструктуры рынка труда.

В частности, такие инструменты, как молодежная практика, социальные рабочие места и общественные работы востребованы среди молодежи, женщин и лиц с ограниченными возможностями. На социальные рабочие места в этом году планируется трудоустроить более 11,3 тыс. человек, на молодежную практику более 12,7 тыс. человек.

Для повышения мобильности трудовых ресурсов предусматривается оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяемым в регионы, определяемые Правительством РК. Ежегодно определяется квота внутреннего переселения с учетом потребности в трудовых ресурсах регионов и работодателей. Для стимулирования переселения будет продолжено использование действующего социального пакета, включающего средства на первичную адаптацию и на возмещение расходов на проезд и провоз багажа. В этом году запланирована выплата субсидий на переезд 2,7 тыс. граждан.

Кроме этого, на портале enbek.kz будет создана Единая информационная база рынка труда (электронная биржа труда), которая объединит все сведения о вакансиях и соискателях в интернет-пространстве.

На реализацию программы в 2017 году предусмотрено 85 млрд тенге.