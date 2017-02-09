Назарбаев: Казахстан провел Универсиаду-2017 на должном уровне

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы доложил Главе государства об итогах зимних соревнований.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В ходе встречи Главе государства был представлен отчет по организации Всемирной зимней Универсиады в Алматы.





- Казахстан провел Универсиаду-2017 на должном уровне. Наши спортсмены стали примером для подрастающего поколения, продемонстрировав свои умения и хорошие результаты на этих состязаниях, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.





Министр культуры и спорта доложил Главе государства об итогах зимних соревнований и принимаемых мерах по дальнейшему развитию массового спорта.





- В настоящее время министерство ведет подготовку к предстоящей зимней Азиаде в Японии и Олимпийским играм, которые состоятся в 2018 году в Республике Корея, - сказал А.Мухамедиулы.





Также Президент Казахстана отметил важность дальнейшего развития классического искусства, киноиндустрии и поддержки молодых талантов.





По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.





Все новости по теме читайте здесь



