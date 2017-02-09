Назарбаев: Казахстан провел Универсиаду-2017 на должном уровне
9 февраля 2017, 17:51
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы доложил Главе государства об итогах зимних соревнований.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи Главе государства был представлен отчет по организации Всемирной зимней Универсиады в Алматы.
- Казахстан провел Универсиаду-2017 на должном уровне. Наши спортсмены стали примером для подрастающего поколения, продемонстрировав свои умения и хорошие результаты на этих состязаниях, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
Министр культуры и спорта доложил Главе государства об итогах зимних соревнований и принимаемых мерах по дальнейшему развитию массового спорта.
- В настоящее время министерство ведет подготовку к предстоящей зимней Азиаде в Японии и Олимпийским играм, которые состоятся в 2018 году в Республике Корея, - сказал А.Мухамедиулы.
Также Президент Казахстана отметил важность дальнейшего развития классического искусства, киноиндустрии и поддержки молодых талантов.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.
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Фото: пресс-служба Акорды.
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