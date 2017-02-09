По новой программе обучают сержантов взводов в Вооруженных Силах Казахстана

На базе Кадетского корпуса Министерства обороны проходит курс повышения квалификации сержантов взводов воинских частей Вооруженных Сил. Обучение проходят более 40 сержантов, в общей сложности планируется, что курсы пройдут порядка 500 сержантов разного звена, сообщает пресс-служба МО РК.

Продолжительность обучения составляет один месяц. За это время сержантам взводов необходимо повысить свой профессиональный уровень, квалификацию, пополнить базу военных знаний и практических навыков в объеме занимаемых должностей.

Как объяснил главный сержант Вооруженных Сил - начальник Управления по работе с сержантским составом ГШ ВС РК мастер-сержант Темирбек Халыков, в текущем году курс сержантов взводов проводится по новой, усовершенствованной программе, в которую включены такие темы, как история создания и развития сержантского корпуса, лидерство, консультирование, методика подготовки и проведения занятий и другие темы. Программа обучения рассчитана на разностороннее развитие представителей сержантского корпуса, который в условиях профессионализации армии является одним из приоритетных направлений дальнейшего развития Вооруженных Сил страны в целом.

Курсовая подготовка является формой профессионального обучения военнослужащих. На сегодняшний день для сержантского состава в Вооруженных Силах предусмотрены 7 уровней: от базового курса сержанта до курсов сержантов рот и батарей, батальонов и дивизионов, штабов, бригад, баз и полков. Обучение ведется на базе учебных центров и воинских частей, Кадетского корпуса МО РК и высших военных учебных заведений.