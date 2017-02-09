Что нужно для апостиля

Е. Епихина

Главный специалист отдела обеспечения и контроля

за регистрацией актов гражданского состояния и апостилирования ДЮ СКО

Граждане предоставляют документы не только в компетентные органы Республики Казахстан, но и на территории иностранных государств. Для того, чтобы документы были действительны на территории другого государства они должны быть легализованы специальным способом.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан имеют место два способа удостоверения документов - консульская легализация и проставление апостиля:

Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения с целью использования их в другом государстве.

Апостилирование является более упрощенной процедурой удостоверения документов для стран - участниц Конвенции, совершенной в г. Гааге 5 октября 1961 года.

Апостиль - это специальных штамп, имеющий форму квадрата, размером не менее 9х9 см. Проставлением на официальном документе штампа апостиль, уполномоченное на это должностное лицо удостоверяет подлинность подписи лица, подписавшего документ, подтверждает полномочия этого лица, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен данных документ.

Целью процедуры проставления апостиля является обеспечение гарантии подлинности и надлежащего оформления апостилированных документов, предназначенных для действия на территории стран-участниц Гаагской конвенции.

В Департаменте юстиции Северо-Казахстанской области проставляется апостиль на всех видах гербовых свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, справок-подтверждений о регистрации актов гражданского состояния, справках о брачной правоспособности, выданных органами РАГС Северо-Казахстанской области, а также документах, удостоверенных нотариусами Северо-Казахстанской области.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10.12.2008 г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) за проставление штампа апостиль предусмотрена уплата государственной пошлины в размере 0,5 МРП за каждый документ.

Прием заявления и выдача апостилированного документа осуществляется на альтернативной основе через:

1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (ЦОН);

2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz.

Для подачи документов на апостилирование в ЦОН необходимо представить следующие документы:

1) заявление на проставление апостиля;

2) документ удостоверяющий личность (для идентификации);

3) документ, подлежащий апостилированию;

4) документ, подтверждающий уплату в бюджет государственной пошлины;

5) нотариально заверенную доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя.

6) образец подписи и оттиска печати выданных документов другими государственными органами.

Срок апостилирования документов составляет два рабочих дня с момента поступления документа в Департамент юстиции.

Кроме того, для упрощения процедуры апостилирования документов на портале «Электронное правительство» реализована электронная государственная услуга - подача электронного заявления на апостилирование свидетельств актов гражданского состояния.

Получить данную услугу могут граждане РК, имеющие электронно-цифровую подпись (ЭЦП), авторизованные или зарегистрированные на портале. Для получения услуги необходимо заполнить поля электронного запроса, прикрепив скан-копию документа, подлежащего апостилированию, подписать запрос ЭЦП.

Со дня поступления заявки в течение одного дня гражданин уведомляется, подлежат или не подлежат апостилированию его документы.

В назначенную в уведомлении дату гражданину необходимо обратиться в Департамент юстиции, имея при себе следующие документы:

· документ, удостоверяющий личность;

· уведомление о приеме электронного заявления;

· чек об оплате государственной пошлины;

· оригинал апостилируемого документа.

Особенность данной услуги заключается в том, что Департамент юстиции осуществляет проверку документа по скан-копии, но для апостилирования документа необходимо представить его оригинал.

Следует отметить, что в 2016 году в Департамент юстиции Северо-Казахстанской области через Портал Электронного Правительства поступило 31 заявление о проставлении штампа апостиль на официальных документах, исходящих из государственных органов, а также нотариусов Республики Казахстан.