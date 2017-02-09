Казахстан начнет поставлять в Китай мед и мясо

Казахстанский мед очень ценится в Китае и сегодня ведется определенная работа по запуску его поставок.

В мае будет подписано соглашение по экспорту казахстанского меда в Китай, а процесс поставки мясной продукции уже запущен. Об этом на пресс-конференции в Правительстве РК сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.





К.Айтуганов отметил, что на сегодняшний день Казахстан уже поставляет в Китай по транзитному коридору пшеницу. Много производителей выходят с предложениями начать экспортировать в КНР ряд продукции, в том числе мясо и мед.





По словам вице-министра, казахстанский мед очень ценится в Китае и сегодня ведется определенная работа по запуску его поставок.





Если поставки меда запланированы на май 2017 года, то в вопросе экспорта мяса возникли определенные барьеры.





«Есть ограничения со стороны Китая по ящуру и отсутствию сертификации казахстанских предприятий. Прежде чем начать принимать казахстанскую продукцию, китайская сторона проверила наши предприятия в соответствии со своими требованиями», – пояснил К.Айтуганов.





В мае 2016 года был подписан совместный план действий между министерством сельского хозяйства РК и аграрным ведомством Китая в области фитосанитарного сотрудничества.





Работа в рамках данного плана предполагает три этапа. В первом этапе необходимо получить доступ на рынок Китая. Сразу после подписания плана ветеринарная служба Казахстана провела аудит по вопросам ящура. Сегодня ведется усиленный контроль обстановки по ящуру.





На втором этапе наши предприятия проверяет китайская инспекция системы производства животноводческой продукции.





На третьем этапе происходит инспектирование отдельных предприятий для включения их в Реестр предприятий, имеющих разрешение на экспорт в Китай.





«В августе 2016 года в ходе визита представитель администрации по сертификации и аккредитации КНР озвучил требования к казахстанским предприятиям для включения их в данный Реестр», – прокомментировал вице-министр.





По словам К.Айтуганова, положительное заключение аудита, а также соответствие всем требованиям китайской стороны позволит уже в ближайшее время снять все ограничения по экспорту мясной продукции в Китай.



