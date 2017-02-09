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Посла РК в Польше рекомендовали привлечь к ответственности

9 февраля 2017, 18:05

Рассмотрен вопрос привлечения А.Абибуллаева к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о государственной службе.


Состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции под председательством Госсекретаря Г.Н. Абдыкаликовой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании был рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Польше А.Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе.

По итогам заседания Комиссией принято решение о внесении на имя Главы государства рекомендации по наложению на А.Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Фото: kazpravda.kz.

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