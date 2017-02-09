Посла РК в Польше рекомендовали привлечь к ответственности

Рассмотрен вопрос привлечения А.Абибуллаева к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о государственной службе.

Состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции под председательством Госсекретаря Г.Н. Абдыкаликовой , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





На заседании был рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Польше А.Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе.





По итогам заседания Комиссией принято решение о внесении на имя Главы государства рекомендации по наложению на А.Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.



