Посла РК в Польше рекомендовали привлечь к ответственности
9 февраля 2017, 18:05
Рассмотрен вопрос привлечения А.Абибуллаева к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о государственной службе.
Состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции под председательством Госсекретаря Г.Н. Абдыкаликовой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На заседании был рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Польше А.Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе.
По итогам заседания Комиссией принято решение о внесении на имя Главы государства рекомендации по наложению на А.Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.
Фото: kazpravda.kz.
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