Личность подозреваемого в ограблении банкомата в Актау не установлена
9 февраля 2017, 18:25
Неизвестные предприняли попытку ограбить банкомат, вырезав в устройстве отверстие.
Сумма нанесенного ущерба составила 960 000 тенге. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК (Кража). Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает "Лада".
- В утреннее время 30 января 2017 года совершена кража из банкомата, расположенного в одном из торговых центров в 28 микрорайоне Актау. Сумма нанесенного ущерба составляет 960 000 тенге. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК. В данное время не установлена личность подозреваемого, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистау.
В качестве наказания по части 1 статьи 188 УК РК предусмотрен штраф в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, неизвестные предприняли попытку ограбить банкомат, вырезав в устройстве отверстие.
Фото Рашида Исмагилова.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843505-63c3ef66b1ca1b85dece0d25342298c3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...