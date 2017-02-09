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Личность подозреваемого в ограблении банкомата в Актау не установлена

9 февраля 2017, 18:25

Неизвестные предприняли попытку ограбить банкомат, вырезав в устройстве отверстие.


Сумма нанесенного ущерба составила 960 000 тенге. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК (Кража). Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает "Лада".

- В утреннее время 30 января 2017 года совершена кража из банкомата, расположенного в одном из торговых центров в 28 микрорайоне Актау. Сумма нанесенного ущерба составляет 960 000 тенге. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК. В данное время не установлена личность подозреваемого, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистау.

В качестве наказания по части 1 статьи 188 УК РК предусмотрен штраф в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, неизвестные предприняли попытку ограбить банкомат, вырезав в устройстве отверстие.

Фото Рашида Исмагилова.

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