В полиции отметили, что оружие вполне пригодно к стрельбе.

Полиция изъяла у жителя Талдыкоргана пистолет неизвестной марки, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





В ДВД сообщили, что огнестрельное оружие было обнаружено и изъято у 34-летнего владельца Mercedes, остановленной полицейскими на одной из центральных улиц города.





"Изъятый у подозреваемого пистолет является гладкоствольным оружием калибра 8 мм с тремя патронами. По мнению экспертов, пистолет сконструирован из различных частей пневматического и боевого оружия и вполне пригоден к стрельбе" - отметили в областной полиции.





Сообщается также, что по факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное производство.





"В ходе досудебного расследования задержанный будет проверен на причастность к другим преступлениям с применением огнестрельного оружия" - резюмировали в ДВД.



