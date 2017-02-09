Полиция изъяла у жителя Талдыкоргана пистолет неизвестной марки
9 февраля 2017, 18:45
В полиции отметили, что оружие вполне пригодно к стрельбе.
Полиция изъяла у жителя Талдыкоргана пистолет неизвестной марки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
В ДВД сообщили, что огнестрельное оружие было обнаружено и изъято у 34-летнего владельца Mercedes, остановленной полицейскими на одной из центральных улиц города.
"Изъятый у подозреваемого пистолет является гладкоствольным оружием калибра 8 мм с тремя патронами. По мнению экспертов, пистолет сконструирован из различных частей пневматического и боевого оружия и вполне пригоден к стрельбе" - отметили в областной полиции.
Сообщается также, что по факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное производство.
"В ходе досудебного расследования задержанный будет проверен на причастность к другим преступлениям с применением огнестрельного оружия" - резюмировали в ДВД.
Фото: klops.ru.
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