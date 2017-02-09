Взрыв на АЭС "Фламанвиль" произошел из-за неисправного вентилятора

Инцидент на АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел из-за неисправного вентилятора. Об этом порталу francetvinfo заявил префект департамента Манш Жак Витковски, сообщает РИА Новости





Взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции прогремел утром в четверг. Сообщалось, что в результате инцидента могут быть пострадавшие. Позднее появилась информация о том, что легкие отравления от задымления получили пять человек, раненых нет. Местные власти не вводили в действие план по защите населения на случай ядерной аварии. Работа одного из двух реакторов АЭС остановлена после взрыва. Ранее сообщалось, что возможной причиной взрыва могло стать короткое замыкание.





"Произошел сбой в работе вентилятора. Пожара не было, но было задымление, поскольку когда горит обмотка проводов, возникает много дыма", — сказал чиновник.





Виктория Иванова.



