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Взрыв на АЭС "Фламанвиль" произошел из-за неисправного вентилятора

9 февраля 2017, 18:49

Легкие отравления от задымления получили пять человек, раненых нет.


Инцидент на АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел из-за неисправного вентилятора. Об этом порталу francetvinfo заявил префект департамента Манш Жак Витковски, сообщает РИА Новости.

Взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции прогремел утром в четверг. Сообщалось, что в результате инцидента могут быть пострадавшие. Позднее появилась информация о том, что легкие отравления от задымления получили пять человек, раненых нет. Местные власти не вводили в действие план по защите населения на случай ядерной аварии. Работа одного из двух реакторов АЭС остановлена после взрыва. Ранее сообщалось, что возможной причиной взрыва могло стать короткое замыкание.

"Произошел сбой в работе вентилятора. Пожара не было, но было задымление, поскольку когда горит обмотка проводов, возникает много дыма", — сказал чиновник.

Виктория Иванова.

Фото: AFP 2017/ Charly Triballeau.

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