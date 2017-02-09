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Строивший снежные тоннели уфимский мальчик погиб под обвалом

9 февраля 2017, 19:11

Мальчика извлекли из-под завала, врачи констатировали его смерть.


Правоохранительные органы Башкирии начали проверку по факту смерти мальчика, на которого обрушился снежный тоннель. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Установлено, что 11-летний ребенок играл на улице, строя тоннели в снегу. В тот момент, когда он находился внутри одного из сооружений, произошло обрушение. За помощью обратились другие подростки, на место выехали спасатели и скорая помощь. Мальчика извлекли из-под завала, врачи констатировали его смерть.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Johannes Simon / Getty Images.

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