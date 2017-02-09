В Федерации биатлона Казахстана прокомментировали допинг-скандал

Генеральный секретарь федерации биатлона Казахстана Манас Уссенов прокомментировал ситуацию с обнаружением запрещенных препаратов в сборной Казахстана в преддверии старта чемпионата мира в Австрии, сообщает " Чемпионат.сом ".





"23 января на одной из заправок города Инцель (недалеко от Рупольдинга) была обнаружена коробка с отходами медикаментов и аккредитацией врача нашей команды. Это и стало причиной вчерашнего обыска в нашей команде. Полиция явилась в отель, где проживает наша команда и произвела обыск в комнатах. Также австрийская НАДА провела допинг-тесты у всех спортсменов и анализы на ДНК. Мы ждем их результатов и верим в чистоту наших спортсменов.





Запрещенных препаратов, по моей информации, там не было, а на все медикаменты, которые у нас в команде, используются есть разрешенные документы. То же самое касается и обнаруженных при обыске вчера препаратов. Наше отсутствие на церемонии открытия связано не с обыском, а с тем, что многие спортсмены только приехали с Универсиады в Алматы. Они пропустят сегодняшнюю смешанную эстафету. Атмосфера в команде нормальная, нервозности нет, так как все уверены в своей невиновности", - рассказал Уссенов.



