Нурлан Коянбаев стал генеральным продюсером АО "РТРК "Қазақстан"
9 февраля 2017, 19:29
Информацию подтвердили в пресс-службе АО "РТРК "Қазақстан".
Нурлан Коянбаев стал генеральным продюсером РТРК "Казахстан", сообщает Казинформ.
Информацию подтвердили в пресс-службе АО "РТРК "Қазақстан".
Нурлан Коянбаев - бывший КВНщик, игравший в составах команд "Астана KZ" и "Казахи. Ведущий программы "Түнгі студияда".
Мурат Жакеев.
Фото: hommes.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843513-8cec01fbfbbd293337da4efd7e7a1438
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...