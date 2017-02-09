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Нурлан Коянбаев стал генеральным продюсером АО "РТРК "Қазақстан"

9 февраля 2017, 19:29

Информацию подтвердили в пресс-службе АО "РТРК "Қазақстан".


Нурлан Коянбаев стал генеральным продюсером РТРК "Казахстан", сообщает Казинформ.

Информацию подтвердили в пресс-службе АО "РТРК "Қазақстан".

Нурлан Коянбаев - бывший КВНщик, игравший в составах команд "Астана KZ" и "Казахи. Ведущий программы "Түнгі студияда".

Мурат Жакеев.

Фото: hommes.kz.

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