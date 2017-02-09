Ерлан Карин возглавил АО "РТРК "Қазақстан"
9 февраля 2017, 19:39
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев представил нового председателя коллективу.
Новым председателем правления АО "РТРК "Қазақстан" стал Ерлан Карин, передает Zakon.kz.
На своей странице в Facebook Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев представил нового председателя коллективу.
"Я знаю Ерлана Карина, как квалифицированного политолога, идеолога и истинного патриота страны. Уверен, что Ерлан продолжит предыдущие проекты и выведет корпорацию на новый уровень", - написал Абаев.
Напомним, бывший председатель АО "РТРК "Қазақстан" Кемелбек Ойшыбаев ушел с поста по собственному желанию. На должность руководителя корпорации Ойшыбаев был назначен в октябре 2016 года.
Карин Ерлан Тынымбаевич родился 26 мая 1976 года в селе Аксу Шымкентской области. В 1996 году окончил Актюбинский университет им. X. Жубанова. В 1999 году окончил аспирантуру в Казахском государственном университете им. аль-Фараби.
Трудовой стаж:
· Преподаватель Актюбинского университета, главный редактор газеты «Актюбинский университет», политический обозреватель газеты «Диапазон» (1992-1997);
· Политический обозреватель газеты «Время по...» (1997-1998);
· Старший научный сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректор Алматинского филиала Московского социального университета, заместитель директора Института России и Китая (1998-2000);
· Директор «Центрально-Азиатского агентства политических исследований» (ЦААПИ) (02.2000-2003);
· Генеральный директор Международного Института Современной Политики (МИСП), Директор Центра антитеррористических программ, руководитель экспертной группы по Кыргызстану (2004-2006);
· Советник акима Мангистауской области по политическим вопросам (2006-14.02.2008);
· Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (14.02.2008-06.11.2008);
· Секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан» (11.2008-08.2013);
· Директор Казахстанского института стратегических исследований (с 10.2014)
Прочие должности:
· Председатель совета правления Казахстанской ассоциации политических наук;
· Член Международного института стратегических исследований;
· Член совета директоров АО «Национальная компания «СПК «Батыс» (с 11.2009);
· Президент Республиканской федерации джиу-джитсу
Фото: Facebook.
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