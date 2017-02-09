В пяти областях Казахстана введено ограничение движения транспорта
9 февраля 2017, 19:57
Ограничения введены из-за метели и плохой видимости.
Сегодня, 9 февраля, в пяти областях Казахстана введены ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казахавтодор".
Ограничения введены дорогах республиканского значения Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской Павлодарской областей.
В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83-184, участок от с.Коктума до с.Достык.
В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1. «Екатеринбург-Алматы» км. 1280-1353, участок от г.Астана до границы Карагандинской области;
2. «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, участок от г.Астана до границы Павлодарской области;
3. «Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» км. 16-51, участок от г.Астана до границы Карагандинской области.
В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 154-198, участок от поворота на с.Шульбинск-г.Семей;
2. «Семей-Кайнар» км. 8-266;
3. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 977-1048, участок от с.Калбатау до поворота на с.Уланское;
4. «Омск-Майкапшагай» км. 756-900, участок от г.Семей до с.Калбатау.
В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1.«Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 64-217, участок от п.Ботакара до г.Каркаралинск;
2. «Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1444, участок от границы Акмолинской области до г.Темиртау;
3.«Кызылорда-Павлодар» км. 433-946, участок от г.Жезказган до г.Караганда;
4.«Кызылорда-Павлодар» км. 970-1135, участок от г.Караганда до границы Павлодарской области;
5.«Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1858, участок от г.Караганда до г.Балхаш;
6. «Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» км. 51-266, участок от границы Акмолинской области до г.Темиртау;
7.«Жезказган-Петропавловск» км. 137-252, участок от п.Улытау до границы Костанайской области.
В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1205, участок от границы Карагандинской области до п. Шидерты.
В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1. «Павлодар-Щербакты-граница РФ» км. 0-111, участок от г.Павлодар до границы РФ;
2. «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар» км. 34-215, участок от п.Аксу до границы Восточно-Казахстанской области;
3. «Омск-Майкапшагай» км. 191-398, участок от границы РФ до с.Павлодарское.
Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 205-259, участок от границы Акмолинской области до п.Шидерды.
Фото: i-news.kz.
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