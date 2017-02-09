В пяти областях Казахстана введено ограничение движения транспорта

Сегодня, 9 февраля, в пяти областях Казахстана введены ограничения движения транспорта, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казахавтодор".





Ограничения введены дорогах республиканского значения Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской Павлодарской областей.





В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83-184, участок от с.Коктума до с.Достык.





В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах:





1. «Екатеринбург-Алматы» км. 1280-1353, участок от г.Астана до границы Карагандинской области;

2. «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, участок от г.Астана до границы Павлодарской области;

3. «Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» км. 16-51, участок от г.Астана до границы Карагандинской области.





В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:





1. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 154-198, участок от поворота на с.Шульбинск-г.Семей;

2. «Семей-Кайнар» км. 8-266;

3. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 977-1048, участок от с.Калбатау до поворота на с.Уланское;

4. «Омск-Майкапшагай» км. 756-900, участок от г.Семей до с.Калбатау.





В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:





1.«Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 64-217, участок от п.Ботакара до г.Каркаралинск;

2. «Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1444, участок от границы Акмолинской области до г.Темиртау;

3.«Кызылорда-Павлодар» км. 433-946, участок от г.Жезказган до г.Караганда;

4.«Кызылорда-Павлодар» км. 970-1135, участок от г.Караганда до границы Павлодарской области;

5.«Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1858, участок от г.Караганда до г.Балхаш;

6. «Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» км. 51-266, участок от границы Акмолинской области до г.Темиртау;

7.«Жезказган-Петропавловск» км. 137-252, участок от п.Улытау до границы Костанайской области.





В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1205, участок от границы Карагандинской области до п. Шидерты.





В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:





1. «Павлодар-Щербакты-граница РФ» км. 0-111, участок от г.Павлодар до границы РФ;

2. «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар» км. 34-215, участок от п.Аксу до границы Восточно-Казахстанской области;

3. «Омск-Майкапшагай» км. 191-398, участок от границы РФ до с.Павлодарское.





Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 205-259, участок от границы Акмолинской области до п.Шидерды.



