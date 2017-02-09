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Деловые женщины Кокшетау обсудили Послание Президента

9 февраля 2017, 20:13

На мероприятие были приглашены представительницы бизнес- структур, работники банковский системы, НПО, молодежных организаций и государственных органов.


Сегодня в Кокшетау прошел Форум деловых женщин Акмолинской области, сообщает Управление внутренней политики Акмолинской области.

Форум стал своеобразной диалоговой площадкой между женщинами региона. На мероприятие были приглашены представительницы бизнес- структур, работники банковский системы, НПО, молодежных организаций и государственных органов. Повесткой дня форума стало обсуждение Конституционной реформы и Послания Президента Республики Казахстан.

«Как показывает международный опыт, в самых успешных государствах, в число которых мы сегодня стремимся, огромное значение придавалось выстраиванию системы взаимодействия ветвей государственной власти, которое наилучшим образом обеспечивало прогресс страны. Перераспределение полномочий между ветвями власти создаст большой задел в дальнейшем развитии государства» - сказала руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Айна Мусралимова.



О мерах господдержки в области предпринимательства рассказала заместитель Директора Палаты предпринимателей Акмолинской области Фатима Герфанова.

Кроме того, Председатель ОЮЛ «Гражданский альянс Акмолинской области» Ирина Тереньтева рассказала о роли НПО в социально-экономической жизни Акмолинской области.

Особый интерес у участников Форума вызвало выступление директора филиала АО «Сбербанк по Акмолинской области» Асель Махмудовой, которая ознакомила всех с работой банка, а так же рассказала, как и каким образом, начинающий предприниматель может взять кредит в банке в рамках государственных программ.

По итогам женщины отметили важную роль форума в консолидации общества по обсуждению новой конституционной реформы, озвученной Главой государства и нового Послания народу Казахстана.

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