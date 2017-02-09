Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Швеции оцепили два поезда после сообщений об угрозе взрыва

9 февраля 2017, 20:35

Пассажиры эвакуированы, техники прибыли к месту стоянки состава для его осмотра.


Полиция Швеции оцепила два поезда в Гетеборге и Седертелье после сообщений об угрозе взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Göteborgs posten.

Ранее сообщалось, что полиция Гетеборга на западе Швеции проверяет данные об угрозе взрыва в поезде, остановленном близ городского железнодорожного вокзала.
Поезд прибывал в Гетеборг из Стокгольма. Все пассажиры (около 150 человек) эвакуированы, состав будет осмотрен специалистами.

Одновременно с сообщениям о поезде в Гетеборге поступила информация и об угрозе взрыва на борту другого поезда, направлявшегося в Стокгольм и остановленного на станции Седертелье близ столицы Швеции.

"Поступила угроза в отношении поезда, направлявшегося в Стокгольм. Поезд остановлен на станции Седертелье и все пассажиры эвакуированы", — сказал представитель стокгольмской полиции Све-Эрик Ульссон, слова которого цитирует Göteborgs posten.

Он отметил, что пассажиры эвакуированы, техники прибыли к месту стоянки состава для его осмотра.

Людмила Божко.

Фото: AFP 2017/ TT News Agency/Frida Winter.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...