В Швеции оцепили два поезда после сообщений об угрозе взрыва

Пассажиры эвакуированы, техники прибыли к месту стоянки состава для его осмотра.

Полиция Швеции оцепила два поезда в Гетеборге и Седертелье после сообщений об угрозе взрыва , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Göteborgs posten.





Ранее сообщалось, что полиция Гетеборга на западе Швеции проверяет данные об угрозе взрыва в поезде, остановленном близ городского железнодорожного вокзала.

Поезд прибывал в Гетеборг из Стокгольма. Все пассажиры (около 150 человек) эвакуированы, состав будет осмотрен специалистами.





Одновременно с сообщениям о поезде в Гетеборге поступила информация и об угрозе взрыва на борту другого поезда, направлявшегося в Стокгольм и остановленного на станции Седертелье близ столицы Швеции.





"Поступила угроза в отношении поезда, направлявшегося в Стокгольм. Поезд остановлен на станции Седертелье и все пассажиры эвакуированы", — сказал представитель стокгольмской полиции Све-Эрик Ульссон, слова которого цитирует Göteborgs posten.





Он отметил, что пассажиры эвакуированы, техники прибыли к месту стоянки состава для его осмотра.





Людмила Божко.



