В Швеции оцепили два поезда после сообщений об угрозе взрыва
9 февраля 2017, 20:35
Пассажиры эвакуированы, техники прибыли к месту стоянки состава для его осмотра.
Полиция Швеции оцепила два поезда в Гетеборге и Седертелье после сообщений об угрозе взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Göteborgs posten.
Ранее сообщалось, что полиция Гетеборга на западе Швеции проверяет данные об угрозе взрыва в поезде, остановленном близ городского железнодорожного вокзала.
Поезд прибывал в Гетеборг из Стокгольма. Все пассажиры (около 150 человек) эвакуированы, состав будет осмотрен специалистами.
Одновременно с сообщениям о поезде в Гетеборге поступила информация и об угрозе взрыва на борту другого поезда, направлявшегося в Стокгольм и остановленного на станции Седертелье близ столицы Швеции.
"Поступила угроза в отношении поезда, направлявшегося в Стокгольм. Поезд остановлен на станции Седертелье и все пассажиры эвакуированы", — сказал представитель стокгольмской полиции Све-Эрик Ульссон, слова которого цитирует Göteborgs posten.
Он отметил, что пассажиры эвакуированы, техники прибыли к месту стоянки состава для его осмотра.
Людмила Божко.
Фото: AFP 2017/ TT News Agency/Frida Winter.
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