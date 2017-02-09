Путин и Эрдоган обсудили реализацию итогов встречи по Сирии в Астане

В ходе разговора была подтверждена готовность активно содействовать дальнейшему продвижению астанинского и женевского процессов по сирийскому урегулированию.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили реализацию итогов встречи по Сирии в Астане, подтвердили готовность содействовать продвижению астанинского и женевского процессов , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.





"Рассмотрена реализация итогов проведенной при российском, турецком и иранском посредничестве международной встречи по Сирии в Астане. Подтверждена готовность активно содействовать дальнейшему продвижению астанинского и женевского процессов по сирийскому урегулированию", — говорится в сообщении.





Отмечается, что в ходе разговора были также обсуждены актуальные вопросы развития российско-турецкого взаимодействия в торгово-экономической и других сферах, в том числе с учетом подготовки к запланированному в марте заседанию в России Совета сотрудничества высшего уровня двух стран.



