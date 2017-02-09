Путин и Эрдоган обсудили реализацию итогов встречи по Сирии в Астане
9 февраля 2017, 21:00
В ходе разговора была подтверждена готовность активно содействовать дальнейшему продвижению астанинского и женевского процессов по сирийскому урегулированию.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили реализацию итогов встречи по Сирии в Астане, подтвердили готовность содействовать продвижению астанинского и женевского процессов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Рассмотрена реализация итогов проведенной при российском, турецком и иранском посредничестве международной встречи по Сирии в Астане. Подтверждена готовность активно содействовать дальнейшему продвижению астанинского и женевского процессов по сирийскому урегулированию", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора были также обсуждены актуальные вопросы развития российско-турецкого взаимодействия в торгово-экономической и других сферах, в том числе с учетом подготовки к запланированному в марте заседанию в России Совета сотрудничества высшего уровня двух стран.
Фото: mk-turkey.ru.
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