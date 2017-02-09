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Дочь Турсенгали Алагузова сделала заявление

9 февраля 2017, 18:30

Амина Алагузова попросила СМИ размещать корректную информацию о ее семье.


Дочь бизнесмена Турсенгали Алагузова Амина обратилась к СМИ с заявлением, передает Zakon.kz.

По словам Амины Алагузовой, в последнее время повышен интерес к ее личной жизни и ее семье. В заявлении она отметила, что на одном из казахстанских СМИ вышел материал с недостоверной информацией о ней и дочери Баян Максаткызы.

Амина Алагузова написала, что ее родители на сегодняшний день находятся в браке, в связи с чем она попросила СМИ размещать корректную информацию о ее семье.



Фото: buro247.kz.

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