Трое турецких военных погибли при непреднамеренном ударе ВКС России
9 февраля 2017, 21:52
Удар был нанесен утром 9 февраля по зданию, в котором находились турецкие силовики.
Трое турецких военнослужащих погибли и 11 пострадали при непреднамеренном ударе Воздушно-космических сил России на севере Сирии, заявили в Генштабе ВС Турции. Об этом сообщает Reuters.
Произошедшее стало одной из тем телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, добавили в военном ведомстве. Российский лидер выразил соболезнования. Также стороны договорились провести расследование инцидента.
Удар был нанесен утром 9 февраля по зданию, в котором находились турецкие силовики. «Представители России сообщили, что имела место ошибка в координатах нанесения удара, выразив сожаление и соболезнование турецкой стороне», — цитирует Анатолийское агентство заявление Генштаба Турции.
Информацию о непреднамеренном ударе ВКС в Сирии подтвердили и в Минобороны России, передает РИА Новости. В ведомстве заявили, что военные двух стран договорились о более тесной координации совместных действий и обмене информации по САР. Там также уточнили, что инцидент произошел в районе города Эль-Баб.
Боевые действия в районе Эль-Баба, расположенного северо-восточнее Алеппо, ведутся с декабря 2016 года. Наступление на город, контролируемый боевиками запрещенного в России «Исламского государства», ведут отряды оппозиционной Сирийской свободной армии при поддержке турецких военных (они в свою очередь проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата»). В январе 2017-го Россия и Турция начали наносить совместные авиаудары в районе этого населенного пункта.
Источник: Lenta.ru.
Фото: syria.mil.ru.
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