Трое турецких военных погибли при непреднамеренном ударе ВКС России

Удар был нанесен утром 9 февраля по зданию, в котором находились турецкие силовики.

Трое турецких военнослужащих погибли и 11 пострадали при непреднамеренном ударе Воздушно-космических сил России на севере Сирии, заявили в Генштабе ВС Турции. Об этом сообщает Reuters.





Произошедшее стало одной из тем телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, добавили в военном ведомстве. Российский лидер выразил соболезнования. Также стороны договорились провести расследование инцидента.





Удар был нанесен утром 9 февраля по зданию, в котором находились турецкие силовики. «Представители России сообщили, что имела место ошибка в координатах нанесения удара, выразив сожаление и соболезнование турецкой стороне», — цитирует Анатолийское агентство заявление Генштаба Турции.





Информацию о непреднамеренном ударе ВКС в Сирии подтвердили и в Минобороны России, передает РИА Новости . В ведомстве заявили, что военные двух стран договорились о более тесной координации совместных действий и обмене информации по САР. Там также уточнили, что инцидент произошел в районе города Эль-Баб.





Боевые действия в районе Эль-Баба, расположенного северо-восточнее Алеппо, ведутся с декабря 2016 года. Наступление на город, контролируемый боевиками запрещенного в России «Исламского государства», ведут отряды оппозиционной Сирийской свободной армии при поддержке турецких военных (они в свою очередь проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата»). В январе 2017-го Россия и Турция начали наносить совместные авиаудары в районе этого населенного пункта.







