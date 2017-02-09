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Более 80 человек спасены из снежного плена в ВКО

9 февраля 2017, 22:22

Среди эвакуированных было 8 детей.


9 февраля в ВКО с автотрасс было эвакуировано 82 человека. Об этом Zakon.kz сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Так, в 19:20 на а/д «Семей-Алматы», в 20 км от Семея силами сотрудников ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС ВКО из снежного заноса эвакуировано в 60 человек из них 7 детей.

В 20:20, на а/д «Семей-Караул», 60 км от Семея из снежного заноса было эвакуировано в 2 человека.

В 19:07 на а/д «Семей-Кайнар», в 3 км от города из снежного заноса эвакуировано в Семей 11 человек, из них 1 ребенок и 2 единицы техники.

В 19:40 на а/д «Семей-Усть-Каменогрск», в 40 км от Семея из снежного заноса было эвакуировано 7 человек.

В 20:37 на а/д «Алматы-Усть-каменогрск», в 56 км от Усть-Каменогорска силами Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС (4 человек личного состава и 2 единица техники) из снежного заноса проведена эвакуация 2 человек.

Фото: dknews.kz.

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