Цены на нефть продолжают расти на данных о снижении запасов в США

Согласно обнародованным в среду данным минэнерго США, запасы бензина в стране на прошлой неделе снизились на 0,3%, до 256,2 миллиона баррелей.

Мировые цены на нефть продолжают расти на данных о сокращении запасов бензина в США, свидетельствуют данные торгов , передает , передает РИА Новости





По состоянию на 20.19 мск (23.19 аст) стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,96% — до 55,65 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,45% — до 53,10 доллара за баррель.





Согласно обнародованным в среду данным минэнерго США, запасы бензина в стране на прошлой неделе снизились на 0,3%, до 256,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя, на 1,071 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов не изменились и остались на уровне 170,7 миллиона баррелей. Эксперты при этом прогнозировали их рост на 0,3 миллиона баррелей.





"Сокращение запасов бензина поддерживает цены сегодня. Это свидетельствует о росте спроса в США", — приводит агентство Рейтер слова стратега PVM Oil Associates Тамаша Варги (Tamas Varga).





В то же время сдерживают нефтяные котировки от еще большего роста данные об увеличении запасов самого "черного золота". Как сообщило ведомство, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) выросли на 13,8 миллиона баррелей, или на 2,8% — до 508,6 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост всего лишь на 2,529 миллиона баррелей — до 497,329 миллиона баррелей.





Кроме того, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,7%, или на 63 тысячи баррелей в сутки, до 8,978 миллиона баррелей в сутки.



