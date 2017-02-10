Двухлетняя девочка рискует остаться в детдоме Алматы из-за матери

Ее мать подозревают в совершении ряда краж. О своих ближайших родственниках она говорить отказывается.

В больнице и без близких людей оказалась двухлетняя Катя Еспаева. Пока она проходит лечение, полиция ищет ее родителей. Если не найдут, Катю передадут органам опеки, а затем в дом малютки , сообщает « , сообщает « Первый канал Евразия ».





Двухлетняя Катя Еспаева плачет не переставая. Вот уже несколько дней она находится под чуткой заботой врачей детской клинической больницы. Однако маму доктора заменить не в состоянии.





«Самочувствие у девочки, здоровье и аппетит хорошие. Единственное, так это то, что врачи диагностировали анемию второй степени», — говорит Маржан Матаева, сотрудница гематологического отделения детской Городской клинической больницы №2.





Последние шесть суток врачи больницы обеспечивают ребёнку необходимый уход. До этого момента девочка всё время была с матерью, которую подозревают в совершении ряда краж. В начале февраля при проведении специальной операции полиция её задержала. Сейчас уроженка Южно-Казахстанской области находится под следствием в изоляторе временного содержания. По словам полицейских, мужа у неё нет. О своих ближайших родственниках она говорить отказывается.





«Поймали женщину, с ней ребёнок. Ребёнка доставили в больницу»,- говорит Салтанат Азирбек, официальный представитель Департамента внутренних дел города.





Вскоре врачи передадут девочку сотрудникам органов опеки. Если в ближайшее время не объявятся её родственники, Катя окажется в доме малютки. А после, пока мать будет отбывать наказание в колонии, ребёнка ждёт жизнь в детском доме. Однако этого может и не произойти, если близкие девочки возьмут её к себе. Пока она находится во второй детской городской клинической больнице.





Максим Григорьев.







