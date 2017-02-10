Награда ветерана Великой Отечественной войны нашлась через 70 лет

Награда нашла героя спустя 70 с лишним лет. Ветеран Великой Отечественной войны Нуртаза Аухинов ушёл на войну в 17 лет и прошёл её до самого конца. Был командиром стрелкового полка, воевал в Румынии, Венгрии и Австрии , сообщает « , сообщает « Первый канал Евразия ».





Правда, своего ордена Нуртаза Аухинов так и не дождался. Он умер еще в 80-х годах прошлого века, в возрасте 55-ти лет. Награду получили потомки героя.





Поиски награды велись совместно с консульством России. Для этого пришлось поднимать архивы.





«Свою награду получили благодаря брату. Который не перестал даже после смерти отца писать в разные инстанции», — говорит Бегайдар Аухинов, сын ветерана Великой Отечественной войны Нуртазы Аухинова.





«Война не закончилась до тех пор, пока не найден последний солдат в безымянной могиле. Действительно, это колоссальная работа, колоссальный труд. И, более того, процесс согласования поиска по архивам. В данном случае, человека уже нет в живых, поэтому только удостоверение по законодательству вручается. Но, тем не менее награда нашла своего героя»,- говорит Артём Максимов, секретарь консульства Российской Федерации.







