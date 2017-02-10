Число раненых в результате теракта в Петах-Тикве выросло до восьми

18-летний палестинец открыл огонь по израильтянам из ружья, а потом набросился на них с ножом.

Израильские власти признали терактом нападение на покупателей рынка в центре израильского города Петах-Тиква. Об этом сообщил Девятый канал израильского телевидения со ссылкой на правоохранителей, передает Об этом сообщил Девятый канал израильского телевидения со ссылкой на правоохранителей, передает ТАСС





Израильская газета Haaretz отмечает, что нападавшим оказался 18-летний палестинец из Наблуса (город на Западном берегу реки Иордан). Сначала он открыл огонь по мирным гражданам из ружья, а затем набросился на людей с ножом. Злоумышленник был задержан на месте преступления.





На данный момент с ранениями разной степени тяжести госпитализировано восемь человек. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.



