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В ВКО вместо помощи ребенку отец тратил все деньги на компьютерные игры

10 февраля 2017, 01:20

За неисполнение решения суда, назначено наказание в виде ареста на трое суток.


Отец-должник по алиментам тратил все деньги на компьютерные игры, вместо того, чтобы помогать ребенку, сообщает "Первый канал Евразия".

В момент, когда сотрудники правоохранительных органов пришли к неплательщику, он был занят своим любимым делом — компьютерной игрой. Свои долги он объяснил тем, что платить забывает. Теперь у него будет время, чтобы отвлечься от компьютера и, возможно, вспомнить о ребенке.

За неисполнение решения суда, назначено наказание в виде ареста на трое суток.

— Уважаемые граждане и отца детей, постарайтесь все платить алименты, не попадаете в такую ситуацию как я.


Фото: кадр из видео.

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