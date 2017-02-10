В ВКО вместо помощи ребенку отец тратил все деньги на компьютерные игры

За неисполнение решения суда, назначено наказание в виде ареста на трое суток.

Отец-должник по алиментам тратил все деньги на компьютерные игры, вместо того, чтобы помогать ребенку, сообщает " сообщает " Первый канал Евразия ".





В момент, когда сотрудники правоохранительных органов пришли к неплательщику, он был занят своим любимым делом — компьютерной игрой. Свои долги он объяснил тем, что платить забывает. Теперь у него будет время, чтобы отвлечься от компьютера и, возможно, вспомнить о ребенке.





За неисполнение решения суда, назначено наказание в виде ареста на трое суток.





— Уважаемые граждане и отца детей, постарайтесь все платить алименты, не попадаете в такую ситуацию как я.







