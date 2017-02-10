В ВКО вместо помощи ребенку отец тратил все деньги на компьютерные игры
10 февраля 2017, 01:20
За неисполнение решения суда, назначено наказание в виде ареста на трое суток.
Отец-должник по алиментам тратил все деньги на компьютерные игры, вместо того, чтобы помогать ребенку, сообщает "Первый канал Евразия".
В момент, когда сотрудники правоохранительных органов пришли к неплательщику, он был занят своим любимым делом — компьютерной игрой. Свои долги он объяснил тем, что платить забывает. Теперь у него будет время, чтобы отвлечься от компьютера и, возможно, вспомнить о ребенке.
За неисполнение решения суда, назначено наказание в виде ареста на трое суток.
— Уважаемые граждане и отца детей, постарайтесь все платить алименты, не попадаете в такую ситуацию как я.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843534-607dd29d493739f1b858597f3a70c837
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...