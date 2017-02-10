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Ушибами отделались пассажиры вылетевшего с трассы автобуса в Карагандинской области

10 февраля 2017, 01:29

Полицейские прибыли на место происшествия оперативно и быстро организовали отправку людей в Караганду.


Все 20 пассажиров, включая пятерых детей, находившиеся в салоне рейсового автобуса, который перевернулся на трассе, доставлены на автовокзал Караганды, сообщает Казинформ.

«Серьезных травм никто не получил, но гематомы и ссадины у многих есть. Ведь при опрокидывании автобуса нас бросало из стороны в сторону. Мы все перенервничали из-за этой аварии», - рассказала одна из пассажирок междугороднего рейса Сауле, находившаяся в автобусе с подругой.

Женщина рассказала, что полицейские прибыли на место происшествия оперативно и быстро организовали отправку людей в Караганду.

Как сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел региона Бакытжан Кудияров, эвакуация пассажиров осуществлялась совместно с технической службой ТОО «Автопарк № 3», к которому относится этот автобус. «Пассажиры и их имущество доставлены на вокзал Караганды. Жертв и пострадавших нет», - прокомментировал Бакытжан Кудияров.

Напомним, 9 февраля в 15 часов на трассе в Карагандинской области возле села Карамурын Шетского района, на трассе между Каражалом и Карагандой вылетел в кювет и перевернулся рейсовый пассажирский автобус. В салоне находились пятеро детей и 15 взрослых.

Ранее пресс-служба ДВД области распространяла призывы в автовладельцам быть предельно внимательными и осторожными на дороге в условиях метели и плохой видимости.

Айжан Алданышева.

Фото: inform.kz.

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